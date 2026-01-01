Путин о войне на Ближнем Востоке: "Со стороны Ирана не было никаких провокаций"

Владимир Путин на ПМЭФ-2026 заявил, что не видит никаких провокаций со стороны Ирана, которые бы вынудили США начать войну.

"В свое время мы договорились об иранской программе. Но все развивалось так, что привело к сегодняшней трагедии", - отметил российский лидер.

Решение Трампа приостановить боевые действия в Иране является единственно правильным, указал Путин.

"Надеемся, что это перемирие приведет к долгосрочному миру", - добавил глава государства.

По словам Путина, по вопросу иранского обогащенного урана Москва находится в контакте с Тегераном, Вашингтоном и Тель-Авивом.

У России нет данных, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, подчеркнул президент.