Путин жестко высказался об ударах ВСУ по Запорожской АЭС

Украинские националисты совсем "голову потеряли", нанося удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 5 июня.

Этот комментарий последовал за сообщением администрации ЗАЭС о том, что украинские боевики атаковали территорию Запорожской атомной электростанции во время ремонта линии электропередачи, когда действовал режим тишины. Пятеро военных, охраняющих ядерный объект, получили ранения.

Как подчеркнул Владимир Путин, удары по атомной электростанции опасны и для западных спонсоров киевского режима, ведь "если емкости разрушатся, неизвестно, куда ветер подует". Не исключено, что радиоактивный ветер направится "не в Россию, а в Европу", предупредил президент.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что со своими атаками на ЗАЭС киевский режим действует как обезьяна с гранатой. При этом основная ответственность за происходящее лежит именно на западных хозяевах Украины.