Утечка воздуха на МКС: астронавты NASA сбежали, пока россияне работали

Российские космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом рассказали в "Роскосмосе" в пятницу, 5 июня.

В пресс-службе госкорпорации подчеркнули, что безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает — давление на борту МКС оставалось стабильным, работы по герметизации ведутся.

Тем не менее, американский Центр управления полетами скомандовал астронавтам NASA покинуть станцию — они перешли на пристыкованный корабль Crew Dragon. Спустя несколько часов астронавты вернулись на МКС и продолжили работу в штатном режиме, цитирует заместителя гендиректора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева "Коммерсантъ".

Это не первое происшествие такого рода на МКС. Первые признаки утечки воздуха на МКС были обнаружены в 2019 году в переходной камере служебного модуля "Звезда". В октябре 2020 космонавты смогли обнаружить первую трещину и заделать ее, год спустя это повторилось.

Специалисты "Роскосмоса" предупреждали об угрозе лавинообразного отказа многочисленных элементов на борту МКС после 2025 года с учетом продолжительности эксплуатации станции и степени износа конструкции.

Поскольку освоение космоса остается для России одной из стратегических задач, российские власти направят на ее реализацию 4 триллиона рублей до 2036 года. При этом подчеркивалась необходимость повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий космической отрасли, а также привлечь внебюджетное финансирование.