Европейцы готовы к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал в пятницу, 5 июня, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Как отметил германский политик, "мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы".

Однако Мерц вновь попытался найти внешнюю причину, по которой диалог между Москвой и европейскими странами до сих пор не налажен: "Чего не хватает, так это готовности президента России вступить в переговоры" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Мерц пытался ставить условия по возобновлению диалога с Россией, требуя сначала прекратить бои на Украине и лишь затем садиться за переговорный стол. Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указывал, что в действительности европейцам "эти переговоры не нужны".

Однако источники утверждают, что власти Германии уже несколько недель работают над планом переговоров с Россией — в частности, активно ведутся кулуарные консультации с представителями Франции и Великобритании. Предполагается, что европейские политики попытаются продавить модель четырехстороннего формату переговоров по урегулированию украинского конфликта: Европа, Украина, Россия, США.