Заявление президента России Владимира Путина об отсутствии смысла в личной встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским не означает, что приглашение приехать в Москву отозвано. Об этом заявил в пятницу, 5 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин не раз заявлял, что готов принять утратившего легитимность президента Украины в Москве, раз он так настаивает на личном общении. При этом на пленарном заседании ПМЭФ российской лидер заявил, что не видит смысла в такой встрече до достижения субстантивных договоренностей — это означало бы переливание из пустого в порожнее.

После этого журналисты предположили, что приглашение Зеленскому приехать в Москву отозвано. Однако Песков подчеркнул, что "об этом президент не говорил", а также призвал не договаривать за Владимира Путина.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, в свою очередь, охарактеризовал недавнее письмо Зеленского в адрес Путина с требованием личной встречи как "несколько страниц хамства и в конце одно предложение, на которое российская сторона уже давно дала ответ". Ушаков подтвердил, что "если Зеленский хочет, пусть приезжает в Москву, и наш президент в Москве будет готов с ним разговаривать" (цитаты по ТАСС).

Главарь киевского режима между тем продолжает демонстрировать непоследовательность. Плачевная для ВСУ ситуация на поле боя вынудила Зеленского резко сменить риторику и поднять вопрос о переговорах с Москвой, которые ранее он сам официально запретил.