Глава Крыма объяснил туристам, как вернуться домой на фоне дефицита бензина

Туристы из других регионов, выезжающие с территории Крыма, будут обеспечены топливом. В этом заверил в пятницу, 5 июня, глава республики Сергей Аксенов.

Как написал политик в социальных сетях, люди получат возможность заправиться для возвращения домой, даже в условиях дефицита топлива на полуострове. Региональные власти определят АЗС, на которых туристы смогут приобрести бензин.

Для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы Республики Крым, работает телефонная горячая линия регионального Министерства курортов и туризма: 8-800-511-80-18.

Аксенов признал, что пока полностью удовлетворить потребности в топливе жителей и гостей Крыма не представляется возможным. Однако власти продолжают работать над решением проблемы, сообщает ТАСС.

Министерство промышленности и торговли Крыма организовало заправку автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ретейла, торговых сетей. Это поможет обеспечить бесперебойные поставки продуктов, лекарств и всех необходимых товаров.

Крымский Минтранс, в свою очередь, обеспечит полное наличие подвижного состава на линиях пассажирских перевозок. Расписание движения общественного транспорта должно соблюдаться в полной мере, заявил глава региона.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтверждал, что все уровни властей работают над решением проблемы обеспечения топливом потребителей в Крыму и Севастополе. Этот вопрос стоит "высоко на повестке дня", подчеркивал политик.

До того в Кремле предупреждали, что "в каких-то районах производство (топлива) может сокращаться, но это связано в том числе и с сезонными профилактическими работами". Однако рисков сокращения поставок топлива внутри страны из-за атак украинских дронов нет.