Предводитель киевского режима Владимир Зеленский обвинил российские власти в нежелании заканчивать войну и под этим предлогом санкционировал новые операции Службы безопасности Украины (СБУ) против России.

Как заявил утративший легитимность президент Украины в очередном видеообращении к украинской нации, его не устроил ответ России на открытое письмо с требованием о личной встрече на уровне глав государств. Зеленский назвал заявление президента России Владимира Путина о бессмысленности такой встречи при нынешних условиях "слабым ответом".

Главарь киевского режима рассказал о докладе СБУ по итогам работы за год на фронте и при проведении операций против России, а также подтвердил, что согласовал новые подобные операции.

Зеленский призвал своих зарубежных партнеров сделать так, чтобы "у России стало меньше денег", а также попросил "усилить давление на Россию" и поблагодарил всех, кто помогает киевскому режиму.

Меньше чем за сутки до этого в открытом письме Владимир Зеленский уверял в стремлении завершить боевые действия и добиться мира. На лживость руководителей киевского режима указывал Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Он рассказал, что кровавый теракт против учащихся колледжа в Старобельске был совершен украинскими националистами через день после того, как посетивший Киев бизнесмен передал ему предложение Зеленского о встрече.