Отношения Киева и Варшавы могут превратиться в "жесткий бизнес" из-за героизации УПА* главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.



Недавно глава киевского режима присвоил наименование "Имени героев УПА"* (Украинская повстанческая армия, признана в России экстремистской и запрещена) подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности лишить Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.



Туск признался, что совсем не понял стремление Киева "чествовать тех, кто убивал поляков — ближайших союзников". Однако он надеется, что негодование Варшавы дойдет до Киева.



"Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решать в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали, и я тоже лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого", — сказал он.



* Запрещенные в России экстремистские организации.