Поведение школьников хотят оценивать по кодексу

В учебных заведениях нужно создать кодекс российского школьника и по нему оценивать поведение детей. Таким мнением поделился с ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.



Он считает, что такая мера стала бы хорошей альтернативой к простому оцениванию поведения учеников, поскольку такие оценки "субъективны".



"Я бы предложил ввести кодекс российского школьника, где должны быть прописаны все нормы этикета, и каждый школьник с ними ознакомлен. То есть школьники должны знать, за что и как их оценивают и какие нормы они нарушили", — сказал Гриб.



По его словам, эти правила выдадут каждому школьнику. Оценка будет снижаться в зависимости от нарушения конкретной нормы. А если таковой нет, то отметка будет выставляться субъективно.



Кроме того, Гриб предложил выдавать кодекс и родителям, чтобы те понимали, за что оценили их ребенка.