Ливни и град: сюрпризы погоды в российских регионах

Циклоны принесли обильные осадки в несколько российских регионов. Особенно досталось Южному Уралу. В Челябинске после сильной грозы и мощного ливня - девятибалльные пробки. Улицы города превратились в полноводные реки. В одном из домов протекла крыша.

А в Свердловской области ливень сопровождался градом размером с крупный горох. Улицы Екатеринбурга ушли под воду, автомобили буквально плыли по дорогам. В соседнем Каменске-Уральском град покрыл землю сплошным слоем льда. Дождливую погоду обещают и сегодня.

Не обошла стихия и Воронеж. Ливнёвки не справлялись с бурными потоками. Шквалистый ветер повалил несколько деревьев.