Власти ЛНР ограничили движение на трассе "Новороссия"

Власти ЛНР запретили пассажирские перевозки по трассе "Новороссия" и организованные перевозки детей по территории республики. Ограничение начало действовать в ночь на 6 июня.

Оно распространяется на всей трассе "Новороссия" и на участках автодороги P-150 по направлению к ДНР, Запорожской и Херсонской областям и Крыму, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Запрет не распространяется на мероприятия Минобрнауки ЛНР и некоторые автобусные рейсы. Водителям рекомендовано не использовать для поездок автодороги Р-150 и "Новороссия".

Ограничения введены в связи с участившимися атаками украинских беспилотников.