В Барселоне сгорел завод по производству мотоциклов

В окрестностях Барселоны вспыхнул мощный пожар на одном из крупнейших в стране предприятий по выпуску мотоциклов. Огонь быстро охватил склад готовой продукции. Огромный столб густого чёрного дыма был виден за много километров.

По предварительным данным, причиной возгорания стал перегрев солнечных батарей, установленных на крыше завода. Никто из сотрудников не пострадал - 150 человек были экстренно эвакуированы. А вот ущерб производству нанесен колоссальный. Здание площадью в три футбольных поля полностью уничтожено. Выпуск мотоциклов остановлен на неопределенное время.