В Москве создана единая система травматолого-ортопедической помощи

Больше ста тысяч пациентов в Москве ежегодно получают стационарную помощь в отделениях травматологии и ортопедии. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

Он подчеркнул: в городе создана единая профильная система помощи, в которую входит сеть больниц. Особое внимание уделяют развитию малоинвазивной хирургии. Многие операции на костях и суставах проводятся через небольшие проколы и доступы.

Ещё одно важнейшее направление - применение аддитивных технологий и 3D-печати. Для пациентов со сложными травмами и тяжёлыми заболеваниями суставов создаются индивидуальные эндопротезы. Срок реабилитации сокращается почти в четыре раза. Сергей Собянин отметил: главная задача - как можно быстрее возвращать пациентов к полноценной жизни.