Раскрыт смысл пляшущих человечков в старинном крымском некрополе

Тайны Боспорского царства исследуют учёные в Керчи. Там открылась выставка под названием "Пляшущие человечки". На ней представлены каменные панно с изображением людей, которые повествуют об определенных исторических событиях. Находки обнаружили во время раскопок в некрополе Кыз-Аул.

Схематично нацарапанные антропоморфные человеческие фигурки - уникальное средневековое панно, единственное в своём роде в северном Причерноморье. Рисунок обнаружили два года назад на стенах склепа.

Денис Бейлин, научный сотрудник Института археологии Крыма РАН: "Чётко читается направление движения гравированных человечков, их динамика, статичные позы и завершается все неким праздником, который читается на одной из плит".

В средние века динамику композиции придавали отблески огня, который разжигали кочевники, превратившие склеп в своё жилище. А теперь произведение может увидеть любой желающий в музее каменных древностей в керченском Лапидарии, куда перевезли каменные блоки.

Воины вовсе не застыли в камне, а продолжают свою ритуальный танец. Только чтобы увидеть его придётся воспользоваться фотоаппаратом и поиграть с настройками контраста. Ещё один вариант увидеть эту картину целиком – долгое созерцание. Фигурки приходят в движение вслед за перемещением солнца.

Кыз-Аул – античный некрополь на берегу Чёрного моря. Памятник мистический, загадочный и исчезающий из-за разрушения берега. Где был город похороненных здесь жителей Боспорского царства, учёные до сих пор не знают. Предположительно, поселение под водой - в полукилометре от побережья. Большинство склепов были разграблены еще в Средневековье. А гробницы стали жильём для кочевников, которые пришли на эти земли. О тех событиях возможно и повествует найденное изображение.

Исследования памятника ещё не закончены. Учёные обнаружили порядка 30 фигурок, но их может быть больше. 3D и лазерное сканирование должны помочь выявить неявные, стёртые временем изображения.

Пляшущие человечки – настоящая загадка, словно из одноимённого рассказа Артура Конана Дойла. Археологи сейчас ищут аналогии на Востоке – именно оттуда пришёл народ, оставивший послание в склепе Кыз-Аула. Предположительно - это было население первого тюркского каганата – империя кочевников, которая простиралась от Монголии до Крыма. Как сказал бы Шерлок Холмс - случай этот обещает быть исключительно интересным.