Освобождено село Шевченко в Харьковской области

Армия России освободила село Шевченко в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Также минувшей ночью были нанесены точечные удары по объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры на Украине. Ещё поражены места производства, хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что потери противника за сутки превысили 1 200 человек.

Силы ПВО России сбили за 24 часа 13 управляемых авиабомб, четыре реактивных снаряда HIMARS и 911 беспилотников.