Иран нанёс удары по военным базам США на Ближнем Востоке

Иран нанёс мощный удар по американским военным базам на территории Бахрейна и Кувейта. Как сообщили в Корпусе стражей исламской революции, были задействованы авиационные ракеты и дроны-камикадзе.

Очевидцы публикуют кадры работы ПВО. Последствия атаки не раскрываются, но пользователи в соцсетях пишут, что часть запущенных ракет достигла целей. Официальный Тегеран называет этот шаг зеркальным ответом на недавние удары США по стратегическим иранским островам Кешм и Сирри. Тогда в результате атаки были повреждены радиолокационные станции.

Это далеко не первый случай обмена ударами между Ираном и силами США в регионе за последнюю неделю. Очередной виток эскалации произошёл на фоне заявлений о приостановке мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.