В столице открылись летние "Домики добра" проекта "Москва помогает". Там можно передать подарки для бойцов СВО и детей из новых регионов. Об этом сегодня рассказал мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

Павильоны работают на тридцати фестивальных площадках "Московских сезонов". Бойцам на фронт можно передать одежду и долгохранящиеся продукты, а детям - игрушки, книги, настольные игры и сладости.

Также можно помочь животным. Всё это примут волонтёры. Товары должны быть в упаковке и с бирками. Срок годности продуктов питания - не меньше трёх месяцев.