На северо-западе Москвы строят храм в честь Георгия Победоносца

Ход реализации программы "200 храмов" на севере-западе Москвы обсудили сегодня на специальном совещании, которое провёл советник мэра и патриарха Владимир Ресин. На мероприятии собрались представители РПЦ, руководство округа, архитекторы и настоятели приходов.

Говорили о строительстве храма Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, а также храма великомученика Георгия Победоносца. В частности, обсудили вопросы обеспечения необходимыми ресурсами для своевременного завершения различных этапов работ.