Нижегородский школьник отдал мошенникам мамины кольца с бриллиантами

В Нижнем Новгороде школьник отдал мошенникам два с половиной миллиона рублей, кольца с бриллиантами, цепочки с подвеской и браслет. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Подростку позвонили неизвестные и представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Аферисты убедили молодого человека в необходимости отмены сомнительной операции по счёту.

Для этого надо было передать курьеру деньги и драгоценности. Школьник положил в рюкзак кольца, браслет и деньги, а затем передал его неизвестному мужчине около дома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".