Московского пенсионера пригласили на видеоконференцию и обманули на 4 миллиона рублей

Столичного пенсионера обманули на четыре миллиона рублей во время видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

88-летнему москвичу прислали по электронной почте письмо о необходимости присоединения к некой видеоконференции. Пенсионер перешёл по ссылке и увидел на экране полицейского, который сообщил ему о незаконном банковском переводе.

Затем аферист убедил пожилого человека снять все свои деньги с банковских счетов и передать их курьеру. При этом преступник пообещал, что в скором времени все средства вернутся и даже с процентами. В итоге мужчина лишился четырёх миллионов рублей, после чего мошенники перестали выходить на связь.