Парламентские выборы в Армении проходят на фоне борьбы власти с оппозицией

Сегодня в Армении проходят выборы в Национальное собрание - однопалатный парламент страны. Они определят курс республики на ближайшие годы. Избирательные участки открылись в семь утра по московскому времени.

Они работают только на территории Армении. В выборах участвуют 16 партий и два партийных блока. Для прохождения в парламент партиям нужно заручиться поддержкой на менее четырёх процентов избирателей, а блокам - не менее восьми.

Подготовка к выборам проходила в сложной внутриполитической обстановке. Оппозиционные силы подвергались широкомасштабным репрессиям со стороны руководства Армении. Задержаны не менее 20 кандидатов в депутаты, представляющих разные объединения. В редакциях оппозиционных СМИ прошли обыски.

Был задержан кандидат от "Сильной Армении" Самвел Карапетян. Причина - якобы раздача предвыборных взяток. И на это силовики пошли прямо в день тишины. Неприкосновенности лишены сразу 8 делегатов партии. Все либо задержаны, либо арестованы решениями судов.

Масштабные обыски коснулись блока "Армения". По разным сведениям, задержаны или арестованы 30 руководителей штабов. Полноформатные репрессии действующие власти Армении развернули с самого начала предвыборной кампании. Преследованию подверглись три основные оппозиционные партии.

Премьер Армении Никол Пашинян обвинил прозападные объединения, в частности, партию "Республика" в том, что те не попытались снять с дистанции, по его мнению, пророссийские силы. В итоге обращение в Центризбирком последовало, там, созвали экстренное заседание, но заявку об исключении "Сильной Армении" ЦИК отклонил из-за недостаточности приведённых фактов для принятия решения.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Судя по всему, давления на оппозицию в виде арестов, травли, отъёма собственности и гонений на Армянскую апостольскую церковь оказалось недостаточно. Если этот антидемократический сценарий будет реализован, и решение о недопуске к выборам будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, что, соответственно, поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом".

Армянские политологи полагают: подобные действия власти больше похожи на агонию и чётко указывают на страх потери поддержки населения. И, судя по всему, их опасения не беспочвенны.