В зоне СВО логистические маршруты националистов - под огневым контролем российских подразделений. Они пресекают любые попытки противника подвезти подкрепление или доставить боеприпасы. Минувшим днём разведка обнаружила места, где противник собирает и снаряжает технику. И уже утром российская малая авиация нанесла по целям упреждающий удар.

Днепропетровская и Запорожская области - это те направления, где наступление российских войск развивается особенно интенсивно. Безопасных дорог для ВСУ больше нет. Даже грунтовки - полностью под прицелами наших бойцов. Сегодня взята под огневой контроль важнейшая трасса на Павлоград.

Только за неделю на этих направлениях освобождено 6 населённых пунктов. Группировка "Восток" с каждым днём все ближе к Орехову. Сегодня российские штурмовики выходят к окраинам соседней с ним деревни - Новосёловки.

Понимая, что кроме отступления, других вариантов нет, бандеровцы в брошенных сёлах разбрасывают десятки, если не сотни, замаскированных мин-ловушек.