Доставил снаряды на передовую: подвиг старшего сержанта Шимохина

Рядовой Василий Барков и его сослуживцы во время штурма вражеских позиций попали под миномётный огонь. Обойдя противника с фланга, Василий броском гранаты ликвидировал вражеский расчёт, и наши бойцы в ходе стремительной атаки выбили неприятеля с занимаемых рубежей.

Старший сержант Иван Шимохин, доставляя боеприпасы на передовую, подвергся интенсивному артобстрелу. Умело маневрируя, он вывел автомобиль из зоны поражения и своевременно подвёз снаряды штурмовикам, которые продолжили уничтожать противника и захватили важный опорный пункт ВСУ.