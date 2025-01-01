В России планируют ввести идентификацию в интернете по возрасту

Вопрос с внедрением механизмов идентификации пользователей онлайн-платформ по возрасту - это ближайшая повестка. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минцифры Максут Шадаев.

"Вообще, в целом, тоже ближайшая повестка - это всё-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет", - сказал министр.

Он напомнил, что Европа и многие развитые страны уже идут по пути жёстких ограничений в Сети, сообщает ТАСС.

В Китае для пользователей до 18 лет установлены ограничения по времени использования приложений и комендантский час. В Австралии с 2025 года действует закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет.

Во Франции с 1 сентября этого года возраст доступа к соцсетям будет снижен до 15 лет. В Великобритании, Дании, Норвегии и Швеции рассматриваются аналогичные законопроекты.