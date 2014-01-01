Россиянка победила на Roland Garros и заработала рекордную сумму

Россиянка Мирра Андреева победила в финале открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros польку Майю Хвалиньску и впервые стала победительницей турнира "Большого шлема". Андреева выиграла шестой турнир WTA за карьеру и третий в 2026 году.

Для россиянки это третий трофей на грунте, пишет "Спорт-Экспресс". Андреева стала первой россиянкой с 2014 года и четвёртой в истории чемпионкой Roland Garros.

Она заработала рекордные для российского женского тенниса 3,2 миллиона долларов за сегодняшнюю победу. Прежде наибольшую сумму призовых за один турнир среди россиянок заработала Мария Шарапова - 2,25 миллиона долларов в 2014 году.