В центре столицы в воскресенье закроют движение на нескольких улицах

Движение транспорта сразу на нескольких улицах будет закрыто в центре Москвы в воскресенье в связи с проведением "Красочного забега".



С 03:00 мск до 14:00 мск проехать будет нельзя по части Цветного бульвара. С 06:00 мск до 14:00 мск закрыты будут Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова в направлении области.



Также с 07:00 мск до 13:00 мск будут закрыты Олимпийский проспект от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра, Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улица Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, Делегатская улица от улицы Дурова до Самотечной улицы и боковой проезд внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом.



Кроме того, водители не смогут проехать по Цветному бульвару на двух участках: от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка.



С 00:01 мск воскресенья и до конца забега на всех перекрытых участках будет временно запрещена парковка.