Домашние задания в школах могут полностью поменять из-за нейросетей

Необходимо изменить формат домашних заданий в российских школах так, чтобы упражнения не смог решить искусственный интеллект. Таким мнением с "РИА Новости" поделился глава Рособрнадзора Анзор Музаев.



"Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает", — сказал он, комментируя смысл заданий на дом при развитии нейросетей.



Музаев считает, что искусственный интеллект стал вызовом для системы школьного и высшего образования. В качестве альтернативы нынешним заданиям он предложил создавать упражнения такими, чтобы они смогли заинтересовать детей, а также мотивировать на выполнение проекта, практической задачи и даже заучивание материала.