Куба готовится к возможному вторжению США

Куба начала готовится к возможному вторжению США, в связи с этим гражданским выдается оружие, а в госучреждениях рассказывают о плане на случай ЧС. Об этом сообщает газета Versión Final.



В материале отмечается, что кубинцев приводят в боевую готовность на фоне фиксации развертывания американской военной мощи вблизи острова. Также на Гаване не игнорируют частые угрозы главы Белого дома Дональда Трампа, которой неоднократно заявлял, что может напасть на Кубу.



В четверг, 4 июня, он сказал, что Соединенные Штаты ставят целью смену государственного строя на островном государстве.