Москвичей пригласили в "Лужники" заняться сайклингом и джампингом

В столице проходит Московский марафон тренировок. Участники со всей страны собрались в "Лужниках", чтобы зарядиться позитивом, укрепить здоровье и вместе подготовиться к новым спортивным стартам. В этом им помогает сайклинг - занятия на велотренажёрах.

Вместе, в одном потоке, в одном ритме. Сотни велотренажёров работают синхронно, как единый организм. Под открытым небом стадиона вместе собрались больше тысячи человек на групповую тренировку по сайклингу. Тут и мастера, и новички. Главное - следить за техникой и не перегружать колени.

Тренер задаёт ритм, следит за интенсивностью, подсказывает, когда добавить сопротивление или, наоборот, сбросить скорость. Участники то разгоняются на ровной дороге, то встают на педали, имитируя затяжной подъём в гору.

Главное - не бояться, взять удобную одежду, воду и хорошее настроение. Новичкам гнаться за скоростью не советуют, важно слушать организм и просто получать удовольствие. Для многих - это не просто спорт, а способ отключить голову, забыть про работу и звонки, остаться наедине с музыкой.

А тем, кому велосипеда мало, в "Лужниках" предложат джампинг - прыжки на маленьких батутах. Московский марафон тренировок проходит ежегодно в рамках фестиваля "Лето в Москве", который доказывает простую формулу – главное быть вместе и найти занятие по душе.