Высший код авиационной опасности введён на Камчатке

На Камчатке присвоили красный код авиационной опасности вулкану Шивелуч. Учёные зафиксировали выброс пепла на высоту в 12 километров.

Шлейф длиной в 50 километров распространился на северо-восток, в сторону Камчатского залива. Впечатляющие кадры публикуют туристы. Сейсмологи предупреждают, что в любой момент возможны новые пепловые взрывы, которые могут повлиять на движение самолетов.

На этой неделе Шивелуч уже выбрасывал столб пепла на высоту около восьми километров над уровнем моря. Тогда его извержение длилось 12 минут.