В Италии испекли хлеб из содержимого желудка древней мумии

Дерзкий эксперимент учёных в Италии - там испекли хлеб на дрожжах, найденных в мумии, которую называют Ледяным человеком. Ей больше пяти тысяч лет, а в теле сохранились микробы, способные выживать при минусовых температурах.

Откопать, изучить, запечь, съесть - краткое содержание археологического триллера под названием "Этци Айсберг". Саму мумию в тающем леднике в Южном Тироле случайно нашли два немецких туриста ещё в 1991 году. Специалисты выяснили, что Ледяного человека убили выстрелом стрелы в спину более 5 300 лет назад на границе современных Италии и Австрии.

Кто убил и за что - неизвестно. Но эта мумия 45-летнего красавца в расцвете сил стала самой древней -в Европе, и бережно хранится в Южно-Тирольском музее археологии при температуре минус шесть градусов в специальном помещении со стерильными условиями.

Что с этой мумией только не делали - реконструировали голос, использовали в роликах популярных блогеров, экранизировали историю жизни. А когда обнаружили в кишечнике ледяного человека необычные дрожжи, смешанные с современными микроорганизмами, решили использовать по прямому назначению. Итальянские учёные вырастили их в лабораторных условиях, сделали закваску, замесили тесто, которое поднялось буквально за сутки, и испекли хлеб.

Булочками из мумии учёные ограничиваться не хотят. На очереди - пиво со вкусом пятитысячелетней давности и целая линейка ферментированных продуктов.