Китай начал морскую спецоперацию у берегов Тайваня

Обострение ситуации в Тайваньском проливе. Пекин этой ночью начал там правоохранительную спецоперацию. Как сообщило агентство "Синьхуа", она стала ответом на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы к востоку от Тайваня.

К участию в специальной миссии привлечены военные и спасательные корабли КНР. Основными задачами операции власти называют выполнение функций по охране морского административного права КНР, расширение масштабов дальнего патрулирования и мониторинг судоходства в стратегически важных районах.

В ответ Тайвань задействовал свои корабли береговой охраны, передаёт тайваньское агентство CNA. У берегов острова развернуты необходимые силы для реагирования - пять судов и патрульные катера.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР. В Пекине не раз заявляли, что никто не сможет остановить неизбежное воссоединение Китая. Тем не менее, пока Тайвань считает себя независимым. Этот статус поддерживают США.