НАТО обсуждает новый пакет военной помощи Украине

На фоне критической для ВСУ ситуации на поле боя, НАТО обсуждает возможность выделения нового пакета военной помощи киевскому режиму. По данным издания Politico, речь идёт о сумме в 70 миллиардов евро.

С соответствующей инициативой выступила Германия. Вопрос обсудят на ближайшем саммите альянса, который пройдёт в июле в Анкаре. Предполагается, что 30 миллиардов будут привлечены из ранее согласованного кредита для Украины, а оставшиеся 40 миллиардов евро выделят в рамках новых двусторонних обязательств.

При этом отмечается, что Брюссель ставит целью обеспечить большую прозрачность финансирования Киева. Поскольку ранее некоторые страны блока выразили недовольство своим непропорционально высоким вкладом в поддержку Украины.