Пашинян в день выборов сделал реверанс в сторону России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении. По его мнению, определенные силы пытаются создать напряжённость в отношениях между странами, но это не получится, так как у него налажены тесные отношения с российским лидером.

Эти заявления Пашинян сделал на избирательном участке. Сегодня в Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых определится дальнейший политический курс страны. От результатов голосования зависит - останется ли республика в составе ЕАЭС, благодаря которому Ереван удвоил ВВП, или начнёт сближение с Евросоюзом.

Избирательный процесс проходит в условиях сильнейшей поляризации в обществе и уже омрачился рядом крупных скандалов. За месяц до выборов Пашинян нача демонстрировать поклонение европейской семье. А дальше, словно, под копирку молдавской предвыборной компании, начались вдруг задержания неугодных правительству кандидатов.

Арестован Самвел Карапетян – председатель партии "Сильная Армения". И это прямо в день тишины. В общей сложности задержали, арестовали не менее 20 кандидатов в депутаты. В редакциях оппозиционных медиа, офисах блока в Гюмри с утра – снова обыски. Как и в штабе блока "Армения" экс-президента Кочаряна. Среди пострадавших и члены избиркома.

Ещё в апреле российский президент на встрече с премьером Армении, говорил, что у Москвы и Еревана очень много друзей и политических сил, которые имеют право участвовать во внутриполитической работе. А после того, как Пашинян в буквальном смысле кинулся в объятья Европе – Владимир Путин призвал определиться.

Аналитики напоминают, с кем Ереван добился стабильного экономического роста. По данным Банка ЕАЭС, накопленные инвестиции в Армению - почти 5 миллиардов долларов. 86% - это российские вложения. И при выходе из Евразийского союза, республика может потерять 14% ВВП. Москва уважает решения армянского народа - Владимир Путин говорил об этом не раз. Но переход Еревана в Евросоюз Россия оплачивать не будет.

Участие в парламентских выборах в Армении принимают 18 политических сил — 16 партий и два партийных блока. Зарубежные участки не открыли, голосовать можно только на территории Армении. И это при том, что количеством армян, живущих в России, сопоставимо с общим числом избирателей в самой Армении - два с половиной миллиона человек, которых лишили право голоса.