Дайверы в Приморье провели подводный субботник

Необычный субботник прошёл в Приморье. Там дайверы-добровольцы очистили подводную акваторию бухты Ахлёстышева. Пока участники убирали мусор, скопившийся на дне, сухопутная группа поддержки привела в порядок береговую линию.

В подводное путешествие дайверы отправляются не для того, чтобы любоваться морскими красотами. В этот раз любители понырять проводят генеральную уборку дна бухты Ахлестышева для того, чтоб привить культуру чистоты.

Глубины здесь небольшие, но безопасность прежде всего. Поэтому погружаются только парами. В этом месте в разгар сезона любят отдыхать семьи с детьми. А значит, дно должно быть особенно чистым. И на удивление даже самих дайверов - мусора в море крайне мало.

Те, кто не стал нырять, привели в порядок и сам пляж. Здесь главное собрать все стёкла. Ну, и конечно, зачастую приходится убирать за другими мусор после пикников. Пара бутылок, колесо, и железяка - результат генеральной уборки. Но дайверы не расстраиваются - значит, их призывы соблюдать чистоту работают.