Москвичей предупредили об аномальной жаре

В Москву возвращается аномальная жара. Уже завтра столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Это выше климатической нормы.

По прогнозам синоптиков, значения будут близки к рекордным для этих дней. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Сейчас в столице тоже по-летнему тепло, спасатели усилили патрулирование на водоёмах. Температура в некоторых акваториях достигла 18-ти градусов, как в Ялте и Анапе. Специалисты просят горожан быть внимательнее, соблюдать правила безопасности и не оставлять без присмотра детей.