Яркое веселье: москвичи вышли на Красочный забег

Яркое спортивное событие в рамках проекта "Лето в Москве": сегодня прошёл Красочный забег. Его особенность в том, что легкоатлеты соревнуются не только в скорости, но и в креативности. Многие участники - а их больше семи тысяч - вышли на старт в необычных костюмах.

Дистанция пять километров - от спортивного комплекса "Олимпийский" до Цветного бульвара. Пока участники бегут по центральным улицам, их осыпают яркими красками. Как отмечают организаторы, этот формат забега позволяет преодолеть маршрут в удобном темпе и подготовиться к более серьёзным спортивным состязаниям.