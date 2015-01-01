Здесь родился Пётр Первый: как меняется московский район Нагатинский затон

По легенде, здесь родился Пётр Первый. Тут есть современные производства и памятники древности из списка ЮНЕСКО. А ещё здесь Андрей Тарковский снимал эпизоды своего фильма "Зеркало". Всё это - о районе Нагатинский затон. Лидер рок-группы "Монгол Шуудан" Валерий Скородед любил бывать здесь после армии, когда начинал музыкальную карьеру и делал с группой первые афиши для своих выступлений.

Откуда у музыканта тяга к истории Валерий и сам не знает. Ведь после школы выбрал далёкую от творчества и гуманитарных наук техническую профессию. Закончил престижное училище имени Баумана по специальности лазерные технологии. Но уже на последних курсах знал – его призвание в музыке. Хотя было время, когда пришлось поработать и руками.

Главным промышленным центром района долгое время был Московский судостроительный завод. Он работал в Нагатинском затоне с 30-х годов прошлого века по 2015 год. А уже через десять лет на его месте открыли Московскую верфь. В столице стали возрождать речной транспорт. Возникла потребность в замене старых трамвайчиков на новые электросуда. Предприятие построили за рекордные 22 месяца. И теперь здесь осуществляют полный цикл производства – от резки металла до спуска готовых машин на воду. В мае в свободное плавание уже отправили четыре первых электрокатера.

При строительстве верфи укрепили берега Москвы-реки, обеспечили возможность швартовки судов. Поставили современные системы очистки. На крыше установлены солнечные батареи. А на производстве есть новейший симулятор идентичный кабине капитана. Рядом обустроили современную набережную с качелями, скамейками и дорожками для бега. Новый символ Нагатинского затона - велопешеходный мост, который открыли в январе 2025 года. Он соединяет два берега старого русла Москвы-реки.

Район растёт и хорошеет с каждым годом. Для местных жителей открывают новые станции метро. Сейчас уже на 20% готова станция "Остров мечты". Она будет подчёркивать черты и характер того места, куда будут приезжать родители с детьми. В оформлении зала используют металлические кассеты, алюминиевые композитные панели и полированный гранит.