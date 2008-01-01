Тайный приезд в Москву Мэрилин Монро: миф или реальность?

На этой неделе 100 лет исполнилось со дня рождения Мэрилин Монро. Американская кинодива и секс-символ, легенда и вместе с тем - женщина со сложной судьбой. Может, поэтому ей так нравился Достоевский? К русской культуре Монро вообще относилась с интересом. И есть легенда, что она тайно приезжала в Москву, и не только для того, чтобы увидеть Красную Площадь. Её могло вести романтическое чувство.

Главная блондинка Вселенной. Самая известная актриса планеты. Секс-символ. Икона стиля. Это всё о ней. Жизнь Мэрилин Монро окутана легендами. И одна из них - о тайном визите в Москву зимой 1960 года. За год до этого в Америке побывал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. И Монро тогда пригласили на приём. Она рассказывала журналистам - Хрущёв очень сильно жал ей руку и звал в СССР. Но вот в то, что она приехала, киноведы не верят.

Анастасия Ермишкина, киновед: "Я сомневаюсь в этом. Хотя у неё же очень плотная связь с Россией. С Михаилом Чеховым она работала очень плотно".

Михаил Чехов обучал её актёрскому мастерству. Она даже мечтала сыграть Грушеньку в "Братьях Карамазовых" и побывать в музее Достоевского. Режиссёр Людмила Темнова убеждена - частично мечта сбылась. Мэрлин Монро посетила музей писателя. И свой фильм об актрисе так и назвала "Мэрилин в стране Достоевского". Рассказывает - повезло найти человека, который не только знал Монро, но и встречался с ней в Москве.

Людмила Темнова, режиссёр: "Я ему сразу поверила. Так невозможно сыграть, понимаете, как он говорил – актёра посади, он так не сделает".

Тогда, в 2008 году Людмила снимала фильм о Монро, искала знавших её людей. Вот коллега и познакомил её с одним человеком. Тот отказывался поначалу говорить на камеру. Скрывал имя и фамилию. Назвался Владиславом Егоровым. И рассказал - как сотрудник советской дипмиссии был на том самом приёме с Хрущевым.

Владислав Егоров: "И вот там чисто случайно, я не могу сказать, что это произошло как-то по-другому, я встретился и мы познакомились с Мэрилин Монро. И потом потихонечку это переросло в какие-то чувства. Но я не просто был в Соединённых Штатах туристом. Я там работал. И естественно, об этом контакте стало известно руководству. И я должен был бы, выполняя свои служебные обязанности, должен был с ней работать".

Именно после его звонка и приглашения она будто бы и прилетела в Москву, на две недели прервав съемки. Егоров утверждает, что Монро была в столице СССР под своим настоящим именем - Норма Джин Мортенсон. При этом она не очень выделялась среди советских женщин. Жила в Национале, гуляла по Красной площади, посетила музей Достоевского. День провела в Подмосковье на даче у родителей Владислава.

Ради чего был этот визит - так и осталось загадкой. Возможно, спецслужбы имели на неё виды. Мэрилин, как известно, тесно общалась с кланом Кеннеди. Но, по словам Владислава, отказались от этой затеи. Документальных подтверждений визита Монро в Москву нет, а Владислав Егоров недавно умер. После встречи с Монро в Москве он прервал с ней все отношения.

Под обаяние Мэрилин Монро попал весь мир. И СССР не стал исключением. Монро определила стандарты красоты на десятилетия вперед. Её боготворили, ей подражали. До сих пор у неё множество двойников по всему миру. Американская Золушка с такой сложной, но сказочной судьбой. Уже после загадочной смерти Мэрилин стали называть главной актрисой Голливуда, а её имя и бренд и по сей день приносят правообладателям миллионы. Её феномен часто объясняют - идеальным совпадением со своим временем. Но времена меняются. А восхищение Мэрилин Монро остаётся.

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