Названы самые подделываемые в России товары

В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивную обувь и одежду, косметику и бытовую химию, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. Об этом ТАСС рассказал глава АКОРТ Станислав Богданов.

По его информации, половина всех подделок реализуется на рынках и барахолках, но не брезгуют продажей контрафакта и маркетплейсы – на них продаётся от 30% до 40% незаконно произведённых товаров. Риск найти контарафакт в социальных сетях и одиночных мелких магазинах невелик.

Богданов назвал способ борьбы с подделками: нужно внимательно следить за товаром по всей цепочке от производителя до конечного покупателя.