На парламентских выборах в Армении побеждает партия Пашиняна

По предварительным данным, на парламентских выборах в Армении побеждает правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", у неё около 60% голосов. Блок "Сильная Армения" набирает около 20%, блок "Армения" - чуть более 10%. Данные остаются предварительными, официальный подсчёт продолжается, сообщает Infocom.

Явка на выборах, по данным ЦИК, составила 58,97% избирателей.

Участие в парламентских выборах в Армении 7 июня принимали 18 политических сил — 16 партий и два партийных блока. Лидерами гонки считались "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна, "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и "Армения" Роберта Кочаряна.

Зарубежные участки не работали, голосовать можно было только на территории Армении. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков из двух-трёх партий — 8%, для фракций из четырёх и более — 10%.

От итогов голосования зависит дальнейшая политическая и экономическая судьба Армении: останется ли страна в ЕАЭС или возьмёт курс на сближение с Евросоюзом.