Россиян предупредили о мошенниках в сфере ЖКХ

В МВД предупредили о новых уловках мошенников,. Они, представляясь сотрудниками предприятий жилищно-коммунального хозяйства, устанавливают контакт с потенциальными жертвами и предлагают им заменить счётчики электроэнергии по льготной цене, сообщает ТАСС.

После установления контакта преступники вынуждают граждан сообщать им коды из СМС, аргументируя это необходимостью обновления баз данных. В итоге мошенники похищают деньги с банковских карт и перестают выходить на связь.

Россиянам в очередной раз советуют не общаться с подозрительными личностями, а также не сообщать никому коды из СМС. При подозрении на мошеннические действия необходимо обращаться в правоохранительные органы.