Парламентские выборы в Армении проходят с нарушениями

Парламентские выборы в Армении проходят с многочисленными нарушениями. Это стало понятно ещё днём 7 июня, сообщили ТАСС наблюдатели и представители оппозиции.

В частности, власти препятствуют работе представителей блока "Армения". Предвыборный штаб сообщил, что с раннего утра правоохранительные органы задерживают членов партии, в том числе под предлогом допроса в качестве свидетелей.

О нарушениях сигнализирует и блок "Сильная Армения". Сообщается о случаях двойного голосования. О нападении силовиков на территориальные структуры "Процветающей Армении" сообщили в пресс-службе этой партии.

Участие в парламентских выборах в Армении 7 июня принимают 18 политических сил — 16 партий и два партийных блока. Лидерами гонки считаются "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна, "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и "Армения" Роберта Кочаряна.

Зарубежные участки не работают, голосовать можно только на территории Армении. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков из двух-трёх партий — 8%, для фракций из четырёх и более — 10%.