Ночью 8 июня над российскими регионами сбили 310 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь 310 украинских бесплотников над Россией.

Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над Черным и Азовским морями.

Все БПЛА были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошел пожар на перевалочном комплексе , пострадавших нет. В Волгоградской области из-за падения обломков начался пожар на территории линейной производственно-диспетчерской службы

В Белгородской области ранены два человека. В Ростовской области пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что вражеский беспилотник попал в тепловоз пассажирского поезда Москва- Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист ранен, пассажиры не пострадали.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 95 беспилотников.