Минобороны озвучило имена новых героев СВО

Новые примеры героизма наших бойцов в ходе спецоперации. Сержант Вячеслав Иванов во время штурма вражеского опорного пункта обнаружил тяжелый гексакоптер с боеприпасом и уничтожил его из стрелкового оружия. Мужественные действия Вячеслава позволили нашим бойцам скрытно сконцентрироваться вблизи позиций противника, неожиданно для врага атаковать и захватить форпост.

Штурмовые группы под командованием старшего лейтенанта Сагида-панди Самедова во время выполнения поставленных задач попали под плотный пулемётный обстрел с замаскированной укрепленной огневой позиции. Рискуя жизнью, Сагида-панди - рывком преодолел открытое пространство и точным броском гранаты ликвидировал расчёт. Наши военные захватили опорный пункт.