К северу от Харькова российская армия приступила к штурму ключевого узла обороны противника. Также наши бойцы ускоряют операцию по освобождению Константиновки. Десантники и снайперы заняли позиции во всех районах города

Улицы и окрестности поселков Шевченко и Волоховка хорошо просматриваются с дрона разведчика. Вот во дворах бойцы разворачивают российские флаги. Оба населенных пункта от бандеровцев полностью зачищены. Но еще лучше видны разрывы в полях и лесополках. Это по убегающим остаткам националистов бьют установки "Град" и тяжелые огнеметы.

Произошло то, чего так опасались генералы ВСУ. Спустя всего 3 дня после освобождения Шевченко российские войска прорвали самый важный участок северного фронта и вошли в поселок Казачья Лопань. Главный логистический узел националистов в приграничье Харьковской области.

Для националистов это двойной удар. Противник потерял контроль над районами вблизи российских рубежей. А главное - теперь для группировки "Север" открывается прямая дорога на сам Харьков. Бандеровцы не успевают закрепляться на новых позициях и вынуждены все время отводить свои батареи дальше к городу.

Срочные сообщения приходят из Донецкой республики. ВСУ начали отходить из села Старый Караван. Оно всего в 3 километрах от окраин Славянской агломерации. Противник не выдерживает давления группировки "Центр". И бросает позиции в окрестных деревнях.

Бандеровцы жалуются - вести уличные бои невозможно и в Константиновке. Российские штурмовики поднимают в воздух до 200 дронов в день. И еще в городе появилось много снайперов. Они прицельно работают не столько по пулеметным точкам, сколько по беспилотникам ВСУ.

Сегодня в Константиновке не осталось ни одного района, в который не проникли российские штурмовики. Отбиты улицы Ломоносова и Бахмутская. А вместе с ними в руки наших подразделений перешла и целая сеть опорных пунктов. Кроме того, в микрорайонах Семиветровка и Солнечный захлопнута крышка еще одного котла. Бойцы говорят - все националисты, кто не вышел и не сдался, будут ликвидированы.