Иран нанёс ракетный удар по Израилю в ответ на обстрел Бейрута. Как заявил советник верховного лидера Ирана, сегодняшняя атака служит лишь предупреждением, чтобы еврейское государство прекратило удары по Ливану, сообщает ТАСС.

Тем временем гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на чиновников заявляет, что Израиль намерен ответить Ирану на ракетный обстрел. Тель-Авиа добивается разрешения США, чтобы атаковать иранские энергетические объекты, сообщает Walla News.

Министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир написал в соцсети: "Сегодня Тегеран должен гореть!".

Между Ираном и США действует перемирие, но в последние дни оно неоднократно нарушалось. Только на этой неделе Иран нанёс удары по двум американским военным базам на Ближнем Востоке.