Трамп немедленно позвонит Нетаньяху и попросит не наносить ответные удары по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп намерен "немедленно" позвонить израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в связи с ударами Ирана по городам Израиля. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

"Президент Трамп сказал мне: "Я немедленно позвоню Нетаньяху и скажу, чтобы он не наносил ответные удары по Ирану"", — написал он.

Сегодня вечером исламская республика запустила несколько залпов баллистических ракет по израильским городам. В КСИР заявили, что атака направлена в ответ на действия Иерусалима в Бейруте.

В течение часа об эскалации доложили Трампу. В интервью американским СМИ он сказал, что откажется от мирной сделки, если Израиль решится на ответные меры, а также призвал Иран остановиться и сесть за стол переговоров.