Дрон ВСУ атаковал тепловоз пассажирского поезда "Москва-Симферополь"

Один человек погиб, ещё один пострадал в результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда "Москва-Симферополь" в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.



"В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали", — написал он.



Аксенов уточнил, что решается вопрос о доставке пассажиров на автобусах.



Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и пожелал выздоровления пострадавшему.



"Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку", — заключил глава республики Крым.