Пашинян набирает меньше 50 процентов голосов

Партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна набирает менее 50% голосов, необходимых для единоличного формирования кабмина, сообщает ЦИК.



На данный момент обработано 937 тысяч бюллетеней.



При этом ночью Пашинян отпраздновал третью подряд победу в выборах, не дожидаясь обработки оставшихся 90% голосов. Как он сказал, у его партии есть доверенные лица во всех участковых компаниях, которые делают собственные подсчеты. Армянский премьер заявил, что единолично сформирует правительство.